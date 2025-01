La rémunération de Tim Cook, PDG d'Apple, a augmenté pour atteindre 74,6 millions de dollars en 2024, alors qu'elle n'était que de seulement 63 millions de $ en 2023

Au début de l'année 2024, Apple avait publié sa circulaire annuelle de sollicitation de procurations auprès des investisseurs, dévoilant un certain nombre de détails, dont la rémunération de ses dirigeants. Le document a révélé que la rémunération totale de Tim Cook a chuté à 63,2 millions de dollars en 2023 , soit une baisse d'environ 36 % par rapport aux 99,4 millions qu'il a gagnés en 2022. Cette rémunération controversée reste néanmoins 672 fois supérieure à celle de l'employé moyen.D'après le récent document déposé auprès de la SEC, pour la dernière année fiscale, Tim Cook a reçu un salaire de base de 3 millions de dollars, le même qu'au cours des deux années précédentes, et 58 millions de dollars en actions. Son enveloppe salariale pour l'exercice 2024 comprend 12 millions de dollars de rémunération hors actions et 1,52 million de dollars d'autres rémunérations.À titre de comparaison, pour l'exercice 2023, Tim Cook avait reçu 46,9 millions de dollars en actions, 10,7 millions de dollars en rémunération non liée aux actions et 2,5 millions de dollars en autres rémunérations.Outre le fait que Wall Street évalue la demande de l'iPhone, très importante, les investisseurs s'intéressent également aux revenus clés d'Apple provenant de ses offres Apple TV+, Apple Music et iCloud. Le géant de la technologie développe également Apple Intelligence, un système d'intelligence artificielle pour ses iPhone et ses ordinateurs Mac.En octobre 2024, Apple a annoncé que son activité de services avait généré un chiffre d'affaires de 24,97 milliards de dollars au quatrième trimestre, ce qui représente un nouveau record historique pour l'entreprise.Toujours dans le document déposé par Apple auprès de la SEC le vendredi 10 janvier 2025, le directeur financier Luca Maestri a reçu une rémunération globale de 27,1 millions de dollars pour l'exercice 2024, contre 26,9 millions de dollars l'année précédente. Quant à Jeff Williams, directeur de l'exploitation, il a vu son enveloppe salariale pour 2024 augmenter légèrement pour atteindre 27,1 millions de dollars au total, contre 26,9 millions de dollars l'année précédente.Alors que Donald Trump s’apprête à entamer un second mandat présidentiel, plusieurs entreprises ou dirigeants de la Tech, longtemps perçues comme critiques ou en opposition à son administration, ont décidé de soutenir financièrement son investiture. Le dernier en date à vouloir les faveurs du président élu est le dirigeant d'Apple, Tim Cook, qui a décidé de donner un million de dollars, à titre personnel, au fonds d'investiture de Donald Trump Selon certains rapports, Tim Cook serait peut-être mieux placé auprès du président élu Donald Trump que la plupart des dirigeants d'entreprises technologiques. Le PDG d'Apple a bénéficié « d'une relation chaleureuse [avec le président] pendant le premier mandat de Trump » et la position de Tim Cook auprès du président était meilleure que celle d'autres concurrents, indique le New York Times.Dépôt réglementaire auprès de la SECQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que l'écart entre la rémunération de Tim Cook et celle de l'employé moyen est équitable ou justifié ?Pensez-vous que la façon dont la rémunération des cadres est calculée doit être revue pour une meilleure redistribution de la richesse au sein des organisations ?