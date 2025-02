De magnifiques invitations qui créent et immortalisent des moments partagés

Apple Invites permet aux utilisateurs de créer, de partager et de répondre à des invitations en toute simplicité, mais aussi de participer à des listes de lecture Apple Music, tout en conservant des souvenirs après l'événement grâce à des albums partagés.« Avec Apple Invites, un événement prend vie dès la création de l'invitation, et les utilisateurs peuvent partager des souvenirs inoubliables même après leur réunion », a déclaré Brent Chiu-Watson, directeur principal du Worldwide Product Marketing for Apps and iCloud d'Apple. « Apple Invites réunit des fonctionnalités que nos utilisateurs connaissent et apprécient déjà sur iPhone, iCloud et Apple Music, facilitant ainsi l'organisation d'événements spéciaux. »Pour commencer avec Apple Invites, les utilisateurs peuvent choisir une image dans leur bibliothèque de photos ou dans la galerie d'arrière-plans de l'application - une collection d'images ou d'emoji représentant différentes occasions et thèmes d'événements. Ils peuvent également modifier les polices de caractères.Les intégrations avec Apple Maps et Apple Weather fournissent aux invités des détails sur leur emplacement et des mises à jour météorologiques en temps réel, ainsi que des informations sur les moyens de se rendre à l'événement.En outre, les participants peuvent facilement ajouter des photos et des vidéos à un album partagé dédié au sein de chaque invitation, afin de conserver des souvenirs et de revivre l'événement.Enfin, les listes de lecture musicales collaboratives permettent aux abonnés d'Apple Music de créer une bande-son personnalisée pour l'événement, à laquelle les invités peuvent accéder directement depuis Apple Invites.Apple Invites propose plusieurs outils d'intelligence artificielle qui facilitent la création d'invitations uniques pour un événement. Avec Apple Intelligence, les utilisateurs peuvent profiter de l'expérience intégrée Image Playground pour produire des images originales en utilisant des concepts, des descriptions et des personnes de leur photothèque.Et lorsqu'ils rédigent des invitations, les utilisateurs peuvent utiliser Writing Tools pour trouver la tournure de phrase qui convient le mieux à l'événement.Les hôtes ont le contrôle total de leurs invitations : ils peuvent facilement afficher et gérer leurs événements, partager des invitations à l'aide d'un lien, consulter les RSVP et choisir les détails qu'ils souhaitent voir figurer dans l'aperçu, comme l'arrière-plan de l'événement ou l'adresse du domicile.Les invités peuvent consulter une invitation et y répondre à l'aide de la nouvelle application iPhone ou sur le web, sans avoir besoin d'un abonnement iCloud+ ou d'un compte Apple. Les participants contrôlent la façon dont leurs informations apparaissent aux autres et peuvent à tout moment quitter ou signaler un événement.Outre la création d'événements dans Apple Invites, les abonnés à iCloud+ ont accès à de nombreuses autres fonctionnalités premium :L'application Apple Invites est exclusive aux abonnés iCloud+, qui peuvent créer et envoyer des invitations, tandis que tout le monde peut répondre à l'invitation. Les forfaits iCloud+ commencent à partir de 0,99 $ par mois.L'application Invites nécessite iOS 18 ou une version ultérieure et peut être téléchargée gratuitement sur l'App Store ou sur le web via icloud.com/invites.Le lancement de la nouvelle application Invites intervient quelques jours seulement après qu' Apple a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel record de 124 milliards de dollars , en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente. Lors de la publication de ses derniers résultats financiers, l'entreprise a également indiqué qu'elle avait réalisé un record historique de ventes pour la période d'octobre à décembre 2024 et enregistré un bénéfice trimestriel par action dilué de 2,40 dollars, en hausse de 10 % par rapport à l'année 2023.Que pensez-vous de la nouvelle application Apple Invites ?Quelles fonctionnalités d'Apple Invites trouvez-vous utiles et intéressantes ?