Voici ce qu'Apple demande à Donald Trump en échange de son investissement de 500 milliards de dollars aux États-Unis

Apple, sous la menace des droits de douane de Trump, va investir 500 milliards de dollars et embaucher 20 000 travailleurs supplémentaires aux États-Unis, et investir dans une nouvelle usine

Apple a annoncé son plus important engagement en matière de dépenses, avec des projets de dépenses et d'investissements de plus de 500 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années. Ce nouvel engagement s'appuie sur la longue tradition d'Apple en matière d'investissement dans l'innovation américaine et la fabrication de pointe à haut niveau de qualification, et soutiendra un large éventail d'initiatives axées sur l'intelligence artificielle, l'ingénierie du silicium et le développement des compétences pour les étudiants et les travailleurs à travers le pays.



"Nous sommes convaincus de l'avenir de l'innovation américaine et nous sommes fiers de nous appuyer sur nos investissements américains de longue date avec cet engagement de 500 milliards de dollars en faveur de l'avenir de notre pays", a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple. "Qu'il s'agisse de doubler notre Advanced Manufacturing Fund ou de construire des technologies de pointe au Texas, nous sommes ravis d'étendre notre soutien à la fabrication américaine. Et nous continuerons à travailler avec des personnes et des entreprises dans tout le pays pour contribuer à écrire un nouveau chapitre extraordinaire de l'histoire de l'innovation américaine. »



Dans le cadre de cet ensemble d'investissements américains, Apple et ses partenaires ouvriront une nouvelle usine de fabrication avancée à Houston pour produire des serveurs qui prennent en charge Apple Intelligence, le système d'intelligence personnelle qui aide les utilisateurs à écrire, à s'exprimer et à accomplir des tâches. Apple doublera également son fonds de fabrication avancée aux États-Unis, créera une académie dans le Michigan pour former la prochaine génération de fabricants américains et augmentera ses investissements dans la recherche et le développement aux États-Unis pour soutenir des domaines de pointe tels que l'ingénierie du silicium.



L'engagement de 500 milliards de dollars comprend le travail d'Apple avec des milliers de fournisseurs dans les 50 États, l'emploi direct, l'infrastructure d'Apple Intelligence et les centres de données, les installations d'entreprise et les productions d'Apple TV+ dans 20 États. Apple reste l'un des plus gros contribuables américains, ayant payé plus de 75 milliards de dollars d'impôts aux États-Unis au cours des cinq dernières années, dont 19 milliards de dollars pour la seule année 2024.



Aujourd'hui, Apple soutient plus de 2,9 millions d'emplois dans tout le pays par le biais d'emplois directs, de travaux avec des fournisseurs et fabricants basés aux États-Unis et d'emplois de développeurs dans l'économie florissante des applications iOS.



Récemment, le président américain Donald Trump avait annoncé des droits de douane de 25 % sur les automobiles, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques. Cependant, les droits de douane prévus sur les semi-conducteurs pourraient sonner le glas de l'industrie technologique. Les semi-conducteurs sont presque entièrement externalisés en Asie, notamment à Taïwan, où se trouve TSMC. TSMC est l'un des plus grands fabricants de puces et de semi-conducteurs au monde, et des dizaines d'entreprises américaines s'en remettent à lui pour produire des pièces. Il s'agit notamment de Nvidia, AMD et Apple.Face ces nouveaux droits de douane, Apple a annoncé qu'elle prévoyait d'investir 500 milliards de dollars dans le pays au cours des quatre prochaines années et d'embaucher 20 000 personnes supplémentaires aux États-Unis. L'entreprise prévoit notamment d'investir dans une nouvelle usine de fabrication de plus de 23 000 mètres carrés à Houston, dont l'ouverture est prévue en 2026, et qui fabriquera des serveurs destinés à alimenter les services d'IA d'Apple.Pour rappel, Apple est une multinationale technologique américaine connue pour ses produits électroniques grand public, ses logiciels et ses services, notamment l'iPhone. Apple est la plus grande entreprise technologique en termes de chiffre d'affaires, avec 391,04 milliards de dollars pour l'exercice 2024. Mais des rapports en 2023 a révélé que le géant de la technologie dépense "des millions de dollars par jour" de son budget informatique pour développer l'IA.Apple a également déclaré qu'elle créerait une académie éducative dans le Michigan axée sur la fabrication et augmenterait son investissement dans un fonds visant à favoriser l'innovation à travers les États-Unis. Tim Cook, PDG d'Apple, a déclaré : "Cette annonce fait suite à une rencontre à la Maison Blanche la semaine dernière entre le président Donald Trump et le PDG d'Apple, Tim Cook. Trump a indiqué dans ses remarques après la réunion que le fabricant de l'iPhone investirait des centaines de milliards pour éviter de payer des droits de douane. Apple fabrique la plupart de ses produits en Chine, et le président a menacé d'imposer une nouvelle taxe de 10 % sur les produits importés de ce pays.Fait intéressant, malgré des dépenses faramineuses dans l'IA, l'IA d'Apple fait face à des critiques et des moqueries . Des rapports récents ont révélé que l'Apple Intelligence échoue à résumer les titres de l'actualité avec des résultats inexacts et parfois bizarres. Un autre rapport a montré que la majorité des utilisateurs d'iPhone intérrogés (73 %) estiment que les fonctionnalités initiales d'IA n'apportent que peu ou pas de valeur ajoutée.Voici les informations concernant les projets d'Apple :Dans le cadre de ce nouvel investissement aux États-Unis, Apple travaillera avec des partenaires industriels pour commencer la production de serveurs à Houston dans le courant de l'année 2025. Une usine de fabrication de serveurs d'environ 23 000 mètres carrés, dont l'ouverture est prévue en 2026, devrait des milliers d'emplois.Auparavant fabriqués en dehors des États-Unis, les serveurs qui seront bientôt assemblés à Houston jouent un rôle clé dans l'alimentation d'Apple Intelligence et constituent la base de Private Cloud Compute. Les serveurs rassemblent des années de recherche et développement des ingénieurs d'Apple et apportent au centre de données la sécurité et les performances de pointe du silicium d'Apple.Selon Apple, ses équipes ont conçu les serveurs pour qu'ils soient économes en énergie, réduisant la demande énergétique des centres de données Apple. À mesure qu'Apple met l'Apple Intelligence à la disposition de ses clients aux États-Unis, la société prévoit également de continuer à augmenter la capacité de ses centres de données en Caroline du Nord, dans l'Iowa, dans l'Oregon, dans l'Arizona et dans le Nevada.Dans le cadre de ce nouvel investissement, Apple double son U.S. Advanced Manufacturing Fund, créé en 2017 pour soutenir l'innovation de classe mondiale et les emplois manufacturiers hautement qualifiés à travers l'Amérique. Cet engagement croissant fera passer le fonds de 5 à 10 milliards de dollars, axé sur la promotion de la fabrication avancée et le développement des compétences dans tout le pays.L'expansion du fonds comprend un engagement de plusieurs milliards de dollars de la part d'Apple pour produire du silicium avancé dans l'installation Fab 21 de TSMC en Arizona. Apple serait le plus gros client de cette installation, qui emploie plus de 2 000 personnes pour fabriquer les puces aux États-Unis. La production de masse des puces Apple a commencé cette année 2025.Le silicium utilisé par Apple est conçu pour offrir aux utilisateurs d'Apple des fonctionnalités, des performances et une efficacité énergétique sur l'ensemble de leurs appareils. Les fournisseurs d'Apple fabriquent déjà du silicium dans 24 usines réparties dans 12 États, dont l'Arizona, le Colorado, l'Oregon et l'Utah. Les investissements de la société dans le secteur contribueront donc à créer des emplois.Apple rapporte que son U.S. Advanced Manufacturing Fund a soutenu des projets dans 13 États, dont le Kentucky, la Pennsylvanie, le Texas et l'Indiana, qui ont contribué à la création d'entreprises locales, à la formation des travailleurs et à la mise au point d'un large éventail de procédés de fabrication et de matériaux pour les produits Apple.Au cours des cinq dernières années, Apple a presque doublé ses dépenses en R&D avancée aux États-Unis et continuera d'accélérer sa croissance. Récemment, Apple a annoncé le dernier-né de sa gamme iPhone, l'iPhone 16e. Selon Apple, l'iPhone 16e offre des performances rapides et fluides ainsi qu'une autonomie de batterie exceptionnelle, grâce à l'efficacité de la puce A18 et au nouveau Apple C1 - le premier modem cellulaire conçu par Apple.Au cours des quatre prochaines années, Apple prévoit d'embaucher environ 20 000 personnes, dont la grande majorité se concentrera sur la R&D, l'ingénierie du silicium, le développement de logiciels, l'IA et l'apprentissage automatique. L'engagement élargi comprend des investissements importants dans les centres de R&D d'Apple à travers le pays. Il s'agit notamment de renforcer les équipes à travers les États-Unis dans des domaines tels que le silicium personnalisé, l'ingénierie matérielle, le développement de logiciels, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.Pour aider les entreprises à passer à la fabrication avancée, Apple ouvrira l'Apple Manufacturing Academy à Détroit. Des ingénieurs d'Apple, ainsi que des experts de grandes universités telles que Michigan State, conseilleront les petites et moyennes entreprises sur la mise en œuvre de l'IA et des techniques de fabrication intelligente.L'académie proposerait également des cours en personne et en ligne, avec un programme de développement des compétences qui enseigne aux travailleurs des compétences telles que la gestion de projet et l'optimisation des processus de fabrication. Ces cours contribueront à stimuler la productivité, l'efficacité et la qualité dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises.Le soutien d'Apple à la prochaine génération d'innovateurs passe également par des initiatives telles que la New Silicon Initiative, qui prépare les étudiants à des carrières dans le domaine de l'ingénierie matérielle et de la conception de puces en silicium. Apple rapporte qu'en 2024, ce programme s'est étendu aux étudiants de Georgia Tech, et il touche désormais les étudiants de huit écoles à travers le pays. Apple continue d'étendre cette initiative.Voici un extrait de l'annonce d'Apple:: ApplePensez-vous que ces projets d'Apple sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?