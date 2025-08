Malgré les droits de douane imposés par Trump, les ventes d'iPhone ont permis à Apple d'enregistrer la plus forte croissance de son chiffre d'affaires depuis 2021 au troisième trimestre fiscal



Apple est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Cupertino, en Californie, dans la Silicon Valley. La gamme de produits Apple comprend du matériel portable et domestique tel que l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, le Mac et l'Apple TV ; des systèmes d'exploitation tels que iOS, iPadOS et macOS ; et divers logiciels et services, notamment Apple Pay, iCloud et des services de streaming multimédia comme Apple Music et Apple TV+.Apple est l'une des cinq plus grandes entreprises américaines du secteur des technologies de l'information. Depuis 2011, Apple est la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière et, en 2023, elle est la plus grande entreprise manufacturière en termes de chiffre d'affaires, le quatrième plus grand vendeur d'ordinateurs personnels en termes de ventes unitaires, le plus grand vendeur d'ordinateurs tablettes et le plus grand vendeur de téléphones mobiles au monde.Tim Cook, PDG d'Apple, a récemment déclaré qu' Apple s'attend à devoir faire face à 1,1 milliard de dollars de coûts liés aux droits de douane au cours du prochain trimestre, en plus des 800 millions de dollars enregistrés au cours des trois mois précédents. Le fabricant de l'iPhone, qui a été particulièrement touché par la politique tarifaire du président Trump, a néanmoins enregistré de solides résultats trimestriels, avec un chiffre d'affaires de 94 milliards de dollars et un bénéfice net de 23,4 milliards de dollars pour la période comprise entre avril et juin.Selon le dernier rapport financier d'Apple, l'iPhone continue de porter Apple. Au cours de son troisième trimestre fiscal, le géant technologique s'est une fois de plus appuyé sur son produit phare, et cela a porté ses fruits. La forte demande pour l'iPhone 16 a permis à Apple d'enregistrer sa plus forte croissance de chiffre d'affaires depuis 2021, mettant ainsi en veilleuse les inquiétudes concernant un ralentissement.Le géant technologique a réalisé un chiffre d'affaires de 94,04 milliards de dollars pour le trimestre clos le 28 juin, soit une hausse de 9,7 % par rapport à la même période l'année dernière. Ce résultat a dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 89,53 milliards de dollars, et a marqué la plus forte croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise depuis décembre 2021. La croissance de 9,7 % du chiffre d'affaires en glissement annuel pour ce trimestre est le taux de croissance le plus élevé de l'entreprise depuis la croissance de 11,22 % enregistrée au premier trimestre fiscal 2022 (qui s'est terminé en décembre 2021).Le bénéfice net a également dépassé les prévisions, passant de 21,45 milliards de dollars à 24,43 milliards de dollars, soit une augmentation de 14 % en glissement annuel, avec un bénéfice par action de 1,57 dollar.Ces résultats ont été alimentés par l'iPhone, qui a représenté près de la moitié du chiffre d'affaires total d'Apple. Les ventes ont bondi de 13 % en glissement annuel pour atteindre 44,58 milliards de dollars, grâce à la forte demande des utilisateurs fidèles qui ont remplacé leurs anciens modèles. Le PDG Tim Cook a déclaré que l'iPhone 16 avait largement surpassé la version de l'année dernière, en particulier auprès des clients existants.Cette dynamique s'est propagée à l'ensemble de l'écosystème Apple. L'activité Mac a bénéficié de l'essor des nouveaux modèles MacBook Air, avec une croissance de près de 15 % pour atteindre 8,05 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires des services a atteint un niveau record de 27,42 milliards de dollars, grâce à l'augmentation des abonnements à iCloud et à la progression régulière de l'App Store. Ensemble, ces segments ont contribué à propulser la croissance d'Apple à un niveau qu'elle n'avait plus connu depuis le boom des ventes de fin 2021, pendant la pandémie.L'une des plus grandes surprises est venue de Chine. Après deux trimestres consécutifs de baisse, les ventes dans la région ont augmenté de 4 % pour atteindre 15,37 milliards de dollars. Cook a souligné que les subventions locales avaient contribué à rendre les produits Apple plus abordables à un moment où la concurrence des marques nationales s'intensifie.Ce trimestre n'a toutefois pas été sans faiblesses. Les ventes d'iPad ont chuté de 8 % pour atteindre 6,58 milliards de dollars, malgré la mise sur le marché d'un nouveau modèle économique. La catégorie des appareils portables, qui comprend l'Apple Watch et les AirPods, a également été touchée, avec une baisse à 7,4 milliards de dollars. Mais ces baisses ont été compensées par de meilleures performances dans d'autres domaines.Apple navigue également dans un contexte géopolitique et économique difficile. La société a dépensé 800 millions de dollars pour faire face aux droits de douane ce trimestre et s'attend à ce que ce chiffre passe à 1,1 milliard de dollars au cours du prochain trimestre. Néanmoins, les marges brutes sont restées stables à 46,5 %, ce qui démontre la capacité d'Apple à gérer ses coûts même dans des conditions plus difficiles.En outre, Apple fait face à plusieurs action en justice, notamment en Australie. En juin, Apple a publié une mise en garde alarmiste et intéressée à l'intention du gouvernement australien , affirmant que les Australiens seront envahis par un cortège d'horreurs numériques si l'Australie suit l'exemple de l'Union européenne et réglemente le "jardin clos" d'Apple. Une publication qui a suscité des critiques, notamment de la part de l'EFF.Pour l'avenir, Apple prévoit une croissance supplémentaire au cours du trimestre actuel, avec des gains à un chiffre moyens à élevés et des marges saines. Et même si ses annonces sur l'IA lors de la WWDC n'ont pas vraiment secoué le marché, Tim Cook insiste sur le fait que la société passe à la vitesse supérieure. Apple a réalisé sept acquisitions liées à l'IA cette année et affirme intégrer davantage cette technologie dans ses produits et ses plateformes.Pensez-vous que ces résultats sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?