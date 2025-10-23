Apple réduit considérablement la production de l'iPhone Air au profit de l'iPhone 17, suite à la faible demande pour ce modèle ultra-fin.

Apple réduirait considérablement la production de l'iPhone Air au profit des iPhone 17 et 17 Pro, en raison de la faible demande pour le modèle ultra-fin. Au départ, l'iPhone Air devait représenter 10 à 15 % de la production totale d'iPhone d'Apple en 2025 et était considéré comme une décision stratégique visant à ouvrir la voie à son premier iPhone pliable, dont la sortie est prévue en 2026.
L'iPhone est une gamme de smartphones développés et commercialisés par Apple qui fonctionnent sous iOS, le système d'exploitation mobile propre à l'entreprise. La première génération d'iPhone a été annoncée par Steve Jobs, alors PDG et cofondateur d'Apple, le 9 janvier 2007, lors du Macworld 2007, et lancée plus tard dans l'année. Depuis lors, Apple a lancé chaque année de nouveaux modèles d'iPhone et de nouvelles versions d'iOS ; les derniers modèles sont l'iPhone 17, les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max haut de gamme, et l'iPhone Air plus fin. En juillet 2025, plus de 3 milliards d'iPhone avaient été vendus, et Apple est le plus grand vendeur de téléphones mobiles depuis 2023.
En 2024, un rapport a révélé qu'Apple travaillait sur une refonte majeure de l'aspect physique de l'iPhone dans le cadre d'un projet dont le nom de code est "D23". Le projet visait un iPhone "nettement plus fin". Un rapport avait décrit un appareil haut de gamme, avec un châssis en aluminium, un espace Dynamic Island plus petit, une taille d'écran comprise entre 6,12 et 6,69 pouces, des caméras arrière déplacées vers le centre supérieur, une puce Apple A19 et une caméra frontale améliorée. Le nouvel appareil devait inaugurer une nouvelle ère pour l'iPhone.
Depuis, l'iPhone Air est sorti. Cependant, selon Nikkei Asia, les commandes de production de l'iPhone Air ont été réduites à des niveaux « de fin de production », la production en novembre devant diminuer de 10 % par rapport à septembre. Au départ, l'iPhone Air devait représenter 10 à 15 % de la production totale d'iPhone d'Apple en 2025 et était considéré comme une décision stratégique visant à ouvrir la voie à son premier iPhone pliable, dont la sortie est prévue en 2026.
Bien qu'il se soit vendu en quelques minutes après l'ouverture des précommandes en Chine la semaine dernière, à la suite de la promotion en direct du PDG d'Apple, Tim Cook, sur Douyin, les analystes estiment que cette hausse de la demande était temporaire. Ils prévoient une forte baisse des ventes sur les autres marchés. Une enquête révèle « une demande pratiquement inexistante pour l'iPhone Air et une volonté limitée d'acheter un modèle pliable ».
Dans le même temps, la demande pour la série iPhone 17 semble plus forte. Certaines sources indiquent qu'Apple a augmenté son volume de commandes d'iPhone de 88 millions à 94 millions d'unités, augmentant les commandes pour le 17 Pro d'un million, le 17 de deux millions et le 17 Pro Max de quatre millions d'unités, tout en réduisant d'un million les commandes d'iPhone Air, selon Apple Insider.
Selon une autre enquête, le 17 Pro Max était le plus populaire avec 33 % de parts de marché, suivi du 17 Pro et du 17. L'iPhone Air, en revanche, ne détient que 2 % de parts de marché et ne figure pas parmi les cinq modèles les plus populaires. Outre la faiblesse de la demande, certaines enquêtes suggèrent que les fonctionnalités d'IA intégrées au 17 n'ont pas encore fourni de raison suffisamment convaincante pour inciter les consommateurs à l'acheter.
En outre, un rapport avait déjà révélé qu'Apple a choisi d'assembler l'iPhone 17 standard en Inde parce qu'il présente une conception "moins difficile" qui minimisera les risques. Apple fabrique des iPhones plus anciens et d'autres appareils en Inde depuis plusieurs années, dans le but de délocaliser une plus grande partie de sa production hors de Chine. En plus de permettre à Apple d'abandonner la fabrication en Chine, l'augmentation de la production en Inde lui donne l'occasion de renforcer ses relations avec le gouvernement indien. L'Inde est un marché clé pour Apple en raison de la demande croissante de produits Apple dans le pays.
Source : Nikkei Asia
