Apple annonce des résultats records pour le quatrième trimestre 2025 : 27,5 milliards $ de bénéfices pour 102,5 milliards $ de chiffre d'affaires, malgré les droits de douane imposés par Trump

Au cours de son troisième trimestre fiscal, Apple s'est une fois de plus appuyé sur son produit phare, et cela a porté ses fruits. La forte demande pour l'iPhone 16 a permis à Apple d'enregistrer sa plus forte croissance de chiffre d'affaires depuis 2021, malgré les droits de douane imposés par Donald Trump. Le géant technologique a réalisé un chiffre d'affaires de 94,04 milliards de dollars pour le trimestre clos le 28 juin, soit une hausse de 9,7 % par rapport à la même période l'année dernière. Le bénéfice net a également dépassé les prévisions, passant de 21,45 milliards de dollars à 24,43 milliards de dollars, soit une augmentation de 14 % en glissement annuel, avec un bénéfice par action de 1,57 dollar.
Récemment, Apple a annoncé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre fiscal 2025 (troisième trimestre civil 2025). La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 94 milliards de dollars et un bénéfice net trimestriel de 102,5 milliards de dollars, en hausse de 8 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 1,85 dollar, en hausse de 13 % par rapport à l'année précédente sur une base ajustée. La marge brute pour le dernier trimestre s'est élevée à 47,2 %, contre 46,2 % pour le même trimestre de l'année précédente.
Le conseil d'administration d'Apple a déclaré un dividende en espèces de 0,26 dollar par action ordinaire de la société. Le dividende sera versé le 13 novembre aux actionnaires inscrits au 10 novembre. Apple a établi des records pour le trimestre de septembre en termes de chiffre d'affaires total, de chiffre d'affaires iPhone et de bénéfice par action, ainsi qu'un record historique pour le chiffre d'affaires des services.
Pour l'ensemble de l'exercice fiscal, Apple a enregistré un chiffre d'affaires de 416,2 milliards de dollars et un bénéfice net de 112,0 milliards de dollars, contre 391,0 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 93,7 milliards de dollars de bénéfice net pour l'exercice fiscal 2024. Ces deux chiffres constituent des records historiques pour Apple, dépassant les précédents records établis lors de l'exercice fiscal 2022.
« Aujourd'hui, Apple est très fière d'annoncer un chiffre d'affaires record de 102,5 milliards de dollars pour le trimestre de septembre, incluant un chiffre d'affaires record pour l'iPhone et un chiffre d'affaires record pour les services », a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple. « En septembre, nous avons été ravis de lancer notre meilleure gamme d'iPhone jamais conçue, comprenant l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro et Pro Max, et l'iPhone Air. De plus, nous avons lancé les fantastiques AirPods Pro 3 et la toute nouvelle gamme Apple Watch. Avec les MacBook Pro et iPad Pro récemment annoncés, équipés de la puissante puce M5, nous sommes ravis de partager notre gamme de produits la plus extraordinaire à l'approche des fêtes de fin d'année. »
« Nos résultats du trimestre de septembre ont couronné un exercice fiscal record, avec un chiffre d'affaires atteignant 416 milliards de dollars et une croissance à deux chiffres du bénéfice par action », a déclaré Kevan Parekh, directeur financier d'Apple. « Et grâce à nos niveaux très élevés de satisfaction et de fidélité de la clientèle, notre base installée d'appareils actifs a également atteint un nouveau record historique dans toutes les catégories de produits et tous les segments géographiques. »
Thomas Monteiro, analyste senior, a fait les commentaires suivants au sujet des résultats financiers publiés aujourd'hui : « Alors que le marché reste obsédé par l'adoption et la monétisation de l'IA, Apple prouve que l'ancienne recette fonctionne toujours, au moins pour un trimestre supplémentaire, avec une solide croissance des ventes de ses produits et services traditionnels, soutenue par une économie mondiale meilleure que prévu, qui stimule une expansion solide des revenus.
Si les droits de douane continuent de grignoter une partie des marges de l'entreprise, les performances remarquables des services, où l'entreprise a trouvé le Saint Graal en termes de pouvoir de fixation des prix et d'élasticité des prix, ont une fois de plus compensé les défis plus larges liés à la chaîne d'approvisionnement, compensant même les ventes légèrement inférieures aux prévisions de l'iPhone 17.
Si Tim Cook a donné une leçon magistrale en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement au deuxième trimestre, malgré tous les droits de douane, il donne aujourd'hui une nouvelle leçon magistrale en matière de tarification, en maintenant la demande à un niveau élevé malgré le recul de l'entreprise en termes de leadership technologique dans ses activités traditionnelles. En ce qui concerne les objectifs d'Apple pour le prochain trimestre, le facteur décisif sera une fois de plus la Chine. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que les solides performances économiques du pays, combinées à un dollar plus faible, pourraient ne pas persister.
Sur le plan technologique, des défis subsistent. Apple ne pourra conserver son leadership en matière de ventes que si elle continue à prendre du retard dans la course à l'innovation. La bonne nouvelle, c'est que l'entreprise aura certainement les moyens et la marge de manuvre nécessaires pour poursuivre massivement ses efforts de R&D jusqu'au début de 2026, alors que certains de ses concurrents sont confrontés à une situation financière beaucoup plus compliquée. »
Ces résultats interviennent dans un contexte d'incertitude concernant les droits de douane. De son côté, Donald Trump avait déjà montré qu'il est persuadé qu'Apple peut fabriquer un iPhone 100% américain. Mais l'optimisme du président américain n'est pas partagé par les analystes en raison des nombreux défis associés à une telle initiative. La complexité de la chaîne d'approvisionnement d'Apple rend l'opération impossible avant de nombreuses années. Et un éminent analyste technologique a averti que le prix d'un iPhone pourrait grimper jusqu'à 3 500 $ s'il est fabriqué aux États-Unis. Steve Jobs et Tim Cook ont également déclaré depuis plus d'une décennie que la fabrication de l'iPhone n'est pas possible aux États-Unis.
Voici l'annonce d'Apple concernant ses résultats du quatrième trimestre :
Apple publie ses résultats du quatrième trimestre
Apple a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025 clos le 27 septembre
