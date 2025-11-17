Tim Cook quittera son poste de PDG d'Apple dès l'année prochaine, après avoir occupé cette fonction depuis 2011, il a fêté ses 65 ans cette année, un âge courant pour prendre sa retraite aux USA.

Selon un rapport du Financial Times, Apple se prépare à ce que Tim Cook quitte son poste de PDG de l'entreprise « dès l'année prochaine ». Le conseil d'administration et les cadres supérieurs de l'entreprise « ont récemment intensifié les préparatifs en vue du départ de Cook », indique le rapport. Pourtant, Mark Gurman, de Bloomberg, a réfuté cette information. « Je n'ai pas l'impression que quelque chose soit imminent, contrairement à ce que prétend le [Financial Times] », a-t-il déclaré.
Il y a 2 ans, en novembre 2023, Tim Cook, PDG d'Apple, a fait allusion au plan de succession à la direction de l'entreprise au cours d'une interview accordée à la chanteuse britannique Dua Lipa. Il a déclaré que l'entreprise avait élaboré une vision claire de l'avenir et a souligné que sa principale responsabilité était de constituer un vivier de successeurs potentiels au sein même d'Apple pour le poste de prochain PDG. Le patron d'Apple s'est toutefois gardé de révéler l'identité précise des personnes susceptibles de diriger l'entreprise à l'avenir. Si certains critiques jugent cette planification tout à fait normale, d'autres reprochent à Cook d'avoir exposé publiquement les plans de l'entreprise.
Tim Cook, né le 1er novembre 1960, est devenu PDG d'Apple à la suite de la démission de Steve Jobs pour des raisons de santé, le 24 août 2011. Depuis 2011 jusqu'en 2020, Cook a doublé le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise, et la valeur marchande de la société est passée de 348 milliards de dollars à 1 900 milliards de dollars. En dehors d'Apple, Cook s'engage dans la philanthropie ; en mars 2015, il a déclaré qu'il prévoyait de faire don de sa fortune à des uvres de charité.
Selon un rapport du Financial Times, Apple se prépare à ce que Tim Cook quitte son poste de PDG de l'entreprise « dès l'année prochaine ». Le conseil d'administration et les cadres supérieurs de l'entreprise « ont récemment intensifié les préparatifs en vue du départ de Cook », indique le rapport. Bien que le rapport indique qu'Apple ne devrait pas nommer de nouveau PDG avant la publication de son prochain rapport financier fin janvier, il explique qu'une annonce en début d'année permettrait une transition en douceur, avant la conférence annuelle des développeurs WWDC en juin et l'événement iPhone en septembre. Aucune décision définitive n'a été prise et le calendrier pourrait changer, précise le rapport.
Cook est PDG d'Apple depuis août 2011. Il a fêté ses 65 ans cette année, un âge courant pour prendre sa retraite aux États-Unis, mais il n'a encore annoncé publiquement aucun projet de départ. John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle chez Apple, est largement considéré comme le successeur le plus probable de Cook le moment venu. Ternus a rejoint Apple en 2001. À 50 ans, il est l'un des plus jeunes cadres supérieurs d'Apple, ce qui lui permettrait potentiellement d'occuper le poste de PDG pendant longtemps.
Pourtant, Mark Gurman, de Bloomberg, a réfuté cette information. « Je n'ai pas l'impression que quelque chose soit imminent, contrairement à ce que prétend le [Financial Times] », a-t-il déclaré. Quoi qu'il en soit, il précise que les plans de succession d'Apple ne sont pas liés aux performances actuelles de l'entreprise. Apple a enregistré un chiffre d'affaires record au cours du trimestre de septembre, et l'entreprise s'attend à ce que le trimestre actuel de décembre soit le meilleur trimestre de son histoire. De plus, le cours de l'action Apple est proche de son plus haut niveau historique.
Voici notamment son post sur X : « Comme je l'ai écrit il y a un mois, Apple s'apprête à connaître un remaniement majeur de sa direction et tous les regards sont tournés vers John Ternus, qui succéderait à Tim Cook au poste de PDG. Mais je n'ai pas l'impression que quelque chose soit imminent, contrairement à ce que prétend le @FT.»
Concernant Tim Cook, les performances d'Apple lui ont permis d'obtenir une augmentation de salaire au cours du dernier exercice fiscal de l'entreprise technologique. La rémunération annuelle de Tim Cook a atteint 74,6 millions de dollars au cours de l'exercice 2024, selon un dépôt réglementaire auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). D'après le document déposé auprès de la SEC, pour la dernière année fiscale, Tim Cook a reçu un salaire de base de 3 millions de dollars, le même qu'au cours des deux années précédentes, et 58 millions de dollars en actions. Son enveloppe salariale pour l'exercice 2024 comprend 12 millions de dollars de rémunération hors actions et 1,52 million de dollars d'autres rémunérations.
En outre, selon certains rapports, Tim Cook serait peut-être mieux placé auprès du président élu Donald Trump que la plupart des dirigeants d'entreprises technologiques. Le PDG d'Apple a bénéficié « d'une relation chaleureuse [avec le président] pendant le premier mandat de Trump » et la position de Tim Cook auprès du président était meilleure que celle d'autres concurrents. Une situation qu'Apple souhaiterait profiter dans la situation actuelle.
