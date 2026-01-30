Apple annonce ses meilleurs résultats trimestriels jamais enregistrés au premier trimestre 2026 : 42,1 milliards $ de bénéfices pour un chiffre d'affaires de 143,8 milliards $



Apple Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, surtout connue pour son matériel portable et domestique comme l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, le Mac et l'Apple TV ; plusieurs systèmes d'exploitation internes tels que iOS, iPadOS et macOS ; et divers logiciels et services, notamment Apple Pay et iCloud, ainsi que des services de streaming multimédia comme Apple Music et Apple TV.Depuis 2011, Apple est pour l'essentiel la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière et, en 2024, elle est la plus grande entreprise manufacturière en termes de chiffre d'affaires, le quatrième plus grand vendeur d'ordinateurs personnels, le plus grand vendeur de tablettes et le plus grand vendeur de téléphones mobiles. Apple est devenue la première entreprise américaine cotée en bourse à être évaluée à plus de 1 000 milliards de dollars en 2018 et, en octobre 2025, elle est évaluée à un peu plus de 4 000 milliards de dollars.Récemment, Apple a annoncé ses résultats financiers pour le premier trimestre fiscal 2026 (quatrième trimestre civil 2025). La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 143,8 milliards de dollars et un bénéfice net trimestriel de 42,1 milliards de dollars, soit 2,84 dollars par action diluée, contre un chiffre d'affaires de 124,3 milliards de dollars et un bénéfice net trimestriel de 36,3 milliards de dollars, soit 2,40 dollars par action diluée, au cours du même trimestre de l'année précédente.Le chiffre d'affaires total d'Apple, le bénéfice par action, le chiffre d'affaires généré par l'iPhone et le chiffre d'affaires généré par les services pour le trimestre ont tous atteint des niveaux records. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 16 % par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice par action a augmenté de 19 %. La marge brute pour le trimestre s'est élevée à 48,2 %, contre 46,9 % au cours du même trimestre de l'année précédente. Le conseil d'administration d'Apple a déclaré un dividende trimestriel de 0,26 dollar par action, payable le 12 février aux actionnaires inscrits au 9 février.», a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple. «», a déclaré Kevan Parekh, directeur financier d'Apple. «Plutôt ce mois-ci, Apple a annoncé qu'elle utilisera les modèles Gemini de Google pour alimenter la nouvelle version de Siri et d'autres fonctionnalités d'IA générative. Apple et Google ont publié un communiqué commun qui stipule : «Le communiqué a ajouté : «Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?