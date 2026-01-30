Apple annonce ses meilleurs résultats trimestriels jamais enregistrés au premier trimestre 2026 : 42,1 milliards $ de bénéfices pour un chiffre d'affaires de 143,8 milliards $

Apple a annoncé ses résultats financiers pour le premier trimestre fiscal 2026 (quatrième trimestre civil 2025). La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 143,8 milliards de dollars et un bénéfice net trimestriel de 42,1 milliards de dollars, soit 2,84 dollars par action diluée, contre un chiffre d'affaires de 124,3 milliards de dollars et un bénéfice net trimestriel de 36,3 milliards de dollars, soit 2,40 dollars par action diluée, au cours du même trimestre de l'année précédente.
Apple Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, surtout connue pour son matériel portable et domestique comme l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, le Mac et l'Apple TV ; plusieurs systèmes d'exploitation internes tels que iOS, iPadOS et macOS ; et divers logiciels et services, notamment Apple Pay et iCloud, ainsi que des services de streaming multimédia comme Apple Music et Apple TV.
Depuis 2011, Apple est pour l'essentiel la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière et, en 2024, elle est la plus grande entreprise manufacturière en termes de chiffre d'affaires, le quatrième plus grand vendeur d'ordinateurs personnels, le plus grand vendeur de tablettes et le plus grand vendeur de téléphones mobiles. Apple est devenue la première entreprise américaine cotée en bourse à être évaluée à plus de 1 000 milliards de dollars en 2018 et, en octobre 2025, elle est évaluée à un peu plus de 4 000 milliards de dollars.
Récemment, Apple a annoncé ses résultats financiers pour le premier trimestre fiscal 2026 (quatrième trimestre civil 2025). La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 143,8 milliards de dollars et un bénéfice net trimestriel de 42,1 milliards de dollars, soit 2,84 dollars par action diluée, contre un chiffre d'affaires de 124,3 milliards de dollars et un bénéfice net trimestriel de 36,3 milliards de dollars, soit 2,40 dollars par action diluée, au cours du même trimestre de l'année précédente.
Le chiffre d'affaires total d'Apple, le bénéfice par action, le chiffre d'affaires généré par l'iPhone et le chiffre d'affaires généré par les services pour le trimestre ont tous atteint des niveaux records. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 16 % par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice par action a augmenté de 19 %. La marge brute pour le trimestre s'est élevée à 48,2 %, contre 46,9 % au cours du même trimestre de l'année précédente. Le conseil d'administration d'Apple a déclaré un dividende trimestriel de 0,26 dollar par action, payable le 12 février aux actionnaires inscrits au 9 février.
« Aujourd'hui, Apple est fière d'annoncer un trimestre remarquable et record, avec un chiffre d'affaires de 143,8 milliards de dollars, en hausse de 16 % par rapport à l'année dernière et bien au-dessus de nos attentes », a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple. « L'iPhone a connu son meilleur trimestre grâce à une demande sans précédent, avec des records historiques dans tous les segments géographiques, et les services ont également atteint un chiffre d'affaires record, en hausse de 14 % par rapport à l'année dernière. Nous sommes également ravis d'annoncer que notre base installée compte désormais plus de 2,5 milliards d'appareils actifs, ce qui témoigne de l'incroyable satisfaction de nos clients pour les meilleurs produits et services au monde. »
« Au cours du trimestre de décembre, nos performances commerciales record et nos marges élevées ont entraîné une croissance du bénéfice par action de 19 %, établissant un nouveau record historique », a déclaré Kevan Parekh, directeur financier d'Apple. « Ces résultats exceptionnellement solides ont généré près de 54 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation, ce qui nous a permis de reverser près de 32 milliards de dollars à nos actionnaires. »
Plutôt ce mois-ci, Apple a annoncé qu'elle utilisera les modèles Gemini de Google pour alimenter la nouvelle version de Siri et d'autres fonctionnalités d'IA générative. Apple et Google ont publié un communiqué commun qui stipule : « Apple et Google ont conclu un accord de collaboration pluriannuel dans le cadre duquel la prochaine génération de modèles Apple Foundation s'appuiera sur les modèles Gemini et la technologie cloud de Google. Ces modèles contribueront à alimenter les futures fonctionnalités d'Apple Intelligence, notamment une version plus personnalisée de Siri qui sera lancée cette année. »
Le communiqué a ajouté : « Après une évaluation minutieuse, Apple a déterminé que la technologie d'IA de Google constituait la base la plus performante pour les modèles Apple Foundation et se réjouit des nouvelles expériences innovantes qu'elle offrira aux utilisateurs Apple. Apple Intelligence continuera à fonctionner sur les appareils Apple et Private Cloud Compute, tout en respectant les normes de confidentialité de pointe d'Apple. »
Source : Annonce des résultats financiers d'Apple au premier trimestre 2026
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Apple annonce des résultats records pour le quatrième trimestre 2025 : 27,5 milliards $ de bénéfices pour 102,5 milliards $ de chiffre d'affaires, malgré les droits de douane imposés par Trump
Apple développerait un wearable AI pin de la taille d'un AirTag équipée de deux caméras, de trois microphones et d'un haut-parleur, le tout dans un boîtier fin et circulaire
Apple connaît son plus grand remaniement de direction depuis la mort de Steve Jobs : l'équipe de direction qui a fait d'Apple un géant de 4 000 milliards de dollars s'en va
Vous avez lu gratuitement 853 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.