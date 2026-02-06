Le PDG Tim Cook s'est confié sur la planification de la succession au sein d'Apple, déclarant à ses employés qu'il était « obsédé » par la question de savoir qui dirigerait l'entreprise dans les années à venir

Tim Cook, PDG d'Apple, s'est exprimé ouvertement sur la planification de la succession au sein de l'entreprise, déclarant être « obsédé » par la question de savoir qui dirigerait Apple dans les années à venir. Lors d'une réunion avec l'ensemble du personnel, il a exprimé sa détermination à s'assurer que les bonnes personnes soient en place pour garantir l'avenir à long terme de l'entreprise. Cette déclaration intervient alors qu'Apple connaît une vague de départs de cadres supérieurs clés, signalant un changement de leadership au sein de l'entreprise. Bien que Tim Cook n'ait pas évoqué son intention de prendre sa retraite, beaucoup spéculent sur le fait que John Ternus, directeur de l'ingénierie matérielle, pourrait lui succéder.
Timothy Donald Cook est un homme d'affaires américain qui occupe le poste de PDG d'Apple depuis 2011. Il était auparavant directeur des opérations de l'entreprise sous la direction de son cofondateur, Steve Jobs. Tim Cook a rejoint Apple en mars 1998 en tant que vice-président senior des opérations mondiales, puis vice-président des ventes et des opérations mondiales. Il a été nommé PDG d'Apple le 24 août 2011, après la démission de Steve Jobs.
D'après un rapport du Financial Times, Tim Cook pourrait quitter son poste de PDG d'Apple en 2026. Âgé de 65 ans, il a atteint un âge fréquemment associé à la retraite aux États-Unis. Le conseil d'administration et les cadres supérieurs de l'entreprise auraient récemment intensifié les préparatifs en vue de son départ selon le rapport. Cependant, Mark Gurman de Bloomberg a réfuté cette information.
Plus récemment, le PDG d'Apple s'est confié sur la planification de la succession au sein de l'entreprise, déclarant à ses employés qu'il était « obsédé » par la question de savoir qui dirigerait Apple dans les années à venir.
« Je passe beaucoup de temps à réfléchir à qui sera dans la salle dans cinq ans, dans dix ans », a déclaré Tim Cook lors d'une réunion all-hands qui s'est tenue le jeudi 5 février 2026, comme le rapporte Bloomberg. « Je suis obsédé par cette question : qui sera dans la salle dans quinze ans ? »
Ces commentaires interviennent à un moment où Apple connaît une vague de départs parmi ses cadres supérieurs. Le directeur général, le responsable des affaires environnementales et le directeur juridique de l'entreprise ont tous annoncé leur intention de prendre leur retraite à quelques mois d'intervalle. Tim Cook a qualifié ces départs de « soigneusement orchestrés » et « sans surprise ».
Les hauts dirigeants d'Apple changent rapidement
Il est à noter que Tim Cook n'a pas évoqué les départs du directeur de l'intelligence artificielle (IA) John Giannandrea et du directeur du design Alan Dye, qui ont également récemment quitté leurs fonctions. « C'est un aspect important du leadership : réfléchir à ces questions et mettre en place des plans », a-t-il déclaré à ses collaborateurs, selon Bloomberg.
« Lorsque les gens atteignent un certain âge, certains prennent leur retraite », a-t-il ajouté. « C'est tout à fait naturel. »
Le PDG âgé de 65 ans dirige Apple depuis 2011, date à laquelle il a succédé au cofondateur Steve Jobs. Sous sa direction, la capitalisation boursière de l'entreprise est passée d'environ 350 milliards de dollars à plus de 4 000 milliards de dollars. En novembre dernier, le conseil d'administration d'Apple avait intensifié les préparatifs en vue d'un éventuel passage de relais dès 2026, le directeur de l'ingénierie matérielle John Ternus étant largement considéré comme le favori.
Âgé de 50 ans, John Ternus a rejoint Apple en 2001 et a supervisé des projets clés, notamment l'iPhone Air et le passage des puces Intel à Apple Silicon. Il a le même âge que Tim Cook lorsque celui-ci a pris la tête de l'entreprise. John Ternus est décrit comme un collaborateur soucieux du détail, tout comme Cook, mais il reste relativement méconnu en dehors de Cupertino.
La question de la succession de Tim Cook chez Apple s'inscrit dans un contexte marqué par une augmentation significative de sa rémunération. En 2024, le salaire du dirigeant a atteint 74,6 millions de dollars, soit une forte hausse par rapport aux 63 millions de dollars de 2023. Selon des documents déposés auprès de la SEC, Tim Cook a perçu un salaire de base de 3 millions de dollars pour l'année fiscale 2024, le même montant que pour les deux années précédentes, ainsi que 58 millions de dollars en actions. Son enveloppe salariale pour l'exercice 2024 comprend 12 millions de dollars de rémunération hors actions et 1,52 million de dollars d'autres rémunérations.
Au-delà des enjeux salariaux internes, Apple affiche une santé économique impressionnante. Fin janvier, l'entreprise a annoncé ses meilleurs résultats trimestriels jamais enregistrés pour le premier trimestre fiscal 2026 : 42,1 milliards de dollars de bénéfices nets pour un chiffre d'affaires de 143,8 milliards de dollars, en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente. Ce succès financier fait suite à une année 2025 marquée par une forte hausse des ventes et des bénéfices, ce qui a permis à Apple de consolider sa position sur le marché mondial.
Source : Tim Cook lors d'une réunion générale avec les employés, rapportée par Bloomberg
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous les préoccupations du PDG d'Apple crédibles ou pertinentes ?
Voir aussi :
Apple lance le nouvel AirTag de deuxième génération avec une portée Bluetooth plus étendue et un haut-parleur plus puissant, pour permettre aux utilisateurs de retrouver plus facilement leurs objets perdus
Apple annonce les nouveaux MacBook Pro, iPad Pro et Vision Pro équipés de la puce M5 mise à jour, qui offre des performances maximales de calcul GPU pour l'IA plus de 4 fois supérieures à celles de la M4
Le titre Apple bondit de 5 % après l'annonce d'un investissement de 100 milliards de $ dans la fabrication aux États-Unis, qui vise à aider l'entreprise à éviter les droits de douane de 100 % imposés par Trump
Vous avez lu gratuitement 871 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.