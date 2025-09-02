Un homme utilise un traceur AirTag d'Apple pour localiser ses bagages volés et découvre une personne portant ses vêtements, quand sortira l'AirTag 2 et qu'apportera-t-il ?

En août dernier, un homme a utilisé un AirTag d'Apple, un dispositif de suivi de la taille d'une pièce de monnaie, pour localiser ses bagages volés, ce qui lui a permis de retrouver ses effets personnels et de découvrir le voleur portant ses vêtements, rapporte NBC Los Angeles. Cet incident, qui rappelle que les AirTags peuvent faire bien plus qu'aider à retrouver ses clés, survient alors que de nouvelles spéculations circulent sur le lancement prochain de l'AirTag 2. Selon certaines sources, ce lancement pourrait avoir lieu cet automne, avec des améliorations potentielles, notamment une nouvelle puce Ultra Wideband et des fonctionnalités de confidentialité renforcées.
L'AirTag est un dispositif de suivi développé par Apple, conçu pour aider les utilisateurs à retrouver leurs objets personnels tels que leurs clés, leurs sacs, leurs vêtements, leurs petits appareils électroniques et leurs véhicules. Pour localiser les objets perdus ou volés, les AirTags utilisent le réseau collaboratif Find My d'Apple, capable de détecter et de signaler de manière anonyme les signaux Bluetooth émis. Ce réseau comptait au début de l'année 2021 environ un milliard d'appareils dans le monde entier.
Les AirTags sont compatibles avec tous les appareils iPhone, iPad ou iPod Touch exécutant iOS/iPadOS 14.5 ou une version ultérieure, y compris l'iPhone 6S ou les modèles ultérieurs. Grâce à la puce U1 intégrée à l'iPhone 11 ou aux modèles ultérieurs, les utilisateurs peuvent localiser plus précisément leurs objets à l'aide de la technologie à bande ultra large (UWB).
L'AirTag a été lancé en avril 2021. Depuis, le dispositif est utilisé à bien d'autres fins que la simple recherche d'objets de valeur égarés. Un couple londonien a ainsi retrouvé sa Jaguar volée grâce à un AirTag, tandis que les enquêteurs du comté de Howard, dans le Maryland, ont retrouvé environ 15 000 outils de construction volés, d'une valeur de 5 millions de dollars, grâce au dispositif de suivi d'Apple.
Plus récemment, un homme qui rentrait chez lui à Los Angeles depuis Salt Lake City a utilisé un AirTag rangé dans sa valise pour localiser celle-ci après qu'elle ait été volée sur le tapis de retrait des bagages, rapporte NBC Los Angeles. Après avoir fouillé plusieurs tapis roulants, Daniel Scott a consulté son téléphone pour essayer de localiser ses bagages contenant l'AirTag et a vu qu'ils s'éloignaient de l'aéroport.
Selon le rapport, Daniel Scott a déclaré avoir couru jusqu'au parking de covoiturage et pris un Uber pour suivre l'AirTag en mouvement. Pendant ce temps, son partenaire a appelé la police de l'aéroport LAX, qui a localisé l'AirTag dans un bâtiment abandonné à proximité. Lorsque la police est arrivée et a aligné plusieurs personnes qui se trouvaient dans le bâtiment abandonné, Scott a remarqué que l'une d'entre elles portait ses vêtements, a déclaré Daniel Scott à NBC. La police a arrêté plusieurs personnes et Scott a pu récupérer la plupart de ses vêtements, bien qu'ils aient été éparpillés dans tout le bâtiment et que sa valise ait été détruite.
Daniel Scott a encouragé les autres à voyager avec cet appareil s'ils le peuvent. « Cela m'a simplement donné une chance de retrouver mes bagages et de les récupérer », a-t-il déclaré au média.
Ce traceur GPS très pratique a également un côté sombre. Les AirTags peuvent en effet être utilisés comme outil de harcèlement, car ils peuvent facilement être glissés dans un sac ou une poche. Pour remédier à ce problème, Apple s'est associé à Google et à d'autres fabricants de traceurs Bluetooth afin d'envoyer une notification push aux utilisateurs pour les avertir qu'un AirTag se déplace avec eux.
Les compagnies aériennes ont en outre profité de l'augmentation du nombre de passagers utilisant des AirTags pour améliorer leurs services à la clientèle. Depuis l'année dernière, plus d'une douzaine de compagnies aériennes ont commencé à autoriser les voyageurs à soumettre leurs données AirTag afin de localiser les bagages perdus dans l'espoir de les restituer plus rapidement à leurs propriétaires.
L'AirTag 2 devrait être lancé cet automne, peut-être dès septembre
Le plus grand événement Apple de l'année aura lieu le 9 septembre 2025. Parmi les nouveaux produits attendus, on trouve la gamme iPhone 17, les AirPods Pro 3 et l'Apple Watch Ultra 3. Mais tout porte à croire qu'un autre produit très attendu fera également son apparition : le nouvel AirTag 2 d'Apple sera bientôt disponible.
Apple a connu une saison de lancement de produits très chargée en début d'année, avec l'arrivée du MacBook Air M4, de l'iPhone 16e et bien d'autres produits. Et la période qui s'annonce sera encore plus chargée en termes de nouveaux matériels, mais un produit dont on parle depuis longtemps et qui n'est toujours pas arrivé est l'AirTag 2.
Après des années sans successeur matériel, le nouvel AirTag devrait ainsi être lancé prochainement. Selon les déclarations de Mark Gurman au début de l'été : « Le nouvel AirTag est presque prêt, après avoir été préparé pour son lancement au cours des derniers mois. »
À l'origine, le lancement de l'AirTag 2 était prévu vers le milieu de cette année, mais cette date est désormais passée. Selon certaines sources, Apple viserait donc désormais un lancement en septembre, en même temps que l'iPhone 17.
Même si la keynote sera sans doute déjà bien remplie, l'AirTag 2 semble être un produit tout à fait logique à annoncer à cette occasion, car il est généralement considéré comme un accessoire pour iPhone. En d'autres termes, il y a de fortes chances que nous voyions l'AirTag 2 le 9 septembre.
Rumeurs sur les nouvelles fonctionnalités de l'AirTag 2
Le nouvel AirTag vaudra-t-il la peine d'attendre ? Ou vaut-il mieux acheter l'AirTag actuel dès maintenant ? Voici les principales nouvelles fonctionnalités qui font l'objet des rumeurs :
- Puce Ultra Wideband plus moderne, probablement la version de deuxième génération de l'iPhone 15
- Localisation précise avec une plus grande portée
- Amélioration de la confidentialité, notamment en rendant le haut-parleur plus difficile à retirer
Concernant le design, l'AirTag 2 « ressemblera au modèle actuel », d'après Mark Gurman. Il ne faut donc pas s'attendre à un changement majeur de ce côté-là.
Si des anecdotes telles que celle de Daniel Scott soulignent l'utilité des AirTags, leur côté plus sombre a également fait l'objet d'une attention particulière. En 2023, un recours collectif en Californie a affirmé que les AirTags ont été utilisés par des harceleurs pour traquer leurs victimes en temps réel, ces derniers les décrivant comme « l'arme de prédilection des harceleurs et des agresseurs ».
Alors que les spéculations vont bon train autour des AirTags 2, la question n'est plus seulement de savoir quelles nouvelles fonctionnalités vont apparaître, mais aussi comment la société va garantir leur utilisation en toute sécurité.
