Timothy Donald Cook, né le 1er novembre 1960 est un dirigeant d'entreprise américain qui occupe le poste de président-directeur général (PDG) d'Apple depuis 2011. Il occupait auparavant le poste de directeur des opérations de l'entreprise sous la direction de son cofondateur, Steve Jobs. Cook a rejoint Apple en mars 1998 en tant que vice-président senior chargé des opérations mondiales, puis en tant que vice-président chargé des ventes et des opérations mondiales. Il a été nommé PDG d'Apple le 24 août 2011, après la démission de Jobs.
Au cours de son mandat de PDG d'Apple et en tant que membre de son conseil d'administration, il a plaidé en faveur de réformes politiques concernant la surveillance internationale et nationale, la cybersécurité, l'industrie manufacturière nationale et la préservation de l'environnement. Depuis qu'il est devenu PDG, Cook a également remplacé le micro-management de Jobs par un style plus libéral et mis en place une culture collaborative chez Apple. De 2011, date à laquelle il a pris la tête d'Apple, à 2020, Cook a doublé le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise, et la valeur boursière de celle-ci est passée de 348 milliards de dollars à 1 900 milliards de dollars. En 2025, Apple était la deuxième plus grande entreprise technologique en termes de chiffre d'affaires, avec 416 milliards de dollars.
En novembre 2025, un rapport du Financial Times a révélé qu'Apple se prépare à ce que Tim Cook quitte son poste de PDG de l'entreprise « dès l'année prochaine », soit pour 2026. Le conseil d'administration et les cadres supérieurs de l'entreprise « ont récemment intensifié les préparatifs en vue du départ de Cook », indique le rapport. Mark Gurman, de Bloomberg, avait notamment affirmé : « Comme je l'ai écrit il y a un mois, Apple s'apprête à connaître un remaniement majeur de sa direction et tous les regards sont tournés vers John Ternus, qui succéderait à Tim Cook au poste de PDG. Mais je n'ai pas l'impression que quelque chose soit imminent, contrairement à ce que prétend le @FT.»
Puis en février 2026, Tim Cook, PDG d'Apple, s'est exprimé ouvertement sur la planification de la succession au sein de l'entreprise, déclarant être « obsédé » par la question de savoir qui dirigerait Apple dans les années à venir. Lors d'une réunion avec l'ensemble du personnel, il a exprimé sa détermination à s'assurer que les bonnes personnes soient en place pour garantir l'avenir à long terme de l'entreprise. Cette déclaration intervient alors qu'Apple connaît une vague de départs de cadres supérieurs clés, signalant un changement de leadership au sein de l'entreprise. Bien que Tim Cook n'ait pas évoqué son intention de prendre sa retraite, beaucoup spéculent sur le fait que John Ternus, directeur de l'ingénierie matérielle, pourrait lui succéder.
Récemment, Apple a annoncé un changement majeur à sa tête, Tim Cook devant quitter ses fonctions de PDG en septembre après plus dune décennie à la barre de lentreprise. Âgé de 65 ans, il passera le relais à John Ternus, un collaborateur de longue date, qui prendra les rênes du géant technologique évalué à 4 000 milliards de dollars le 1er septembre. Cook, qui a succédé à Steve Jobs en 2011, restera étroitement impliqué en tant que président exécutif. Dans un communiqué, il a décrit la direction dApple comme « le plus grand privilège de ma vie », marquant ainsi la fin dun mandat au cours duquel la valorisation de lentreprise a bondi de plus de 3 600 milliards de dollars.
Sous la direction de Cook, Apple sest transformée en lune des entreprises les plus valorisées et les plus efficaces au monde sur le plan opérationnel. Arrivé en 1998, il a gravi les échelons en maîtrisant la chaîne dapprovisionnement mondiale de lentreprise, puis a pris la direction générale pendant une période dincertitude qui a suivi la démission de Steve Jobs. Sous sa direction, Apple a étendu son écosystème au-delà de liPhone, en renforçant ses services et en lançant des produits tels que les AirPods et lApple Watch.
Lentreprise est également devenue la première société cotée en bourse à franchir la barre des 1 000 milliards de dollars de valorisation, pour atteindre finalement 4 000 milliards de dollars. Cependant, les critiques ont souvent souligné que, si Tim Cook excellait dans le développement et le perfectionnement des produits existants, Apple navait pas produit dinnovation révolutionnaire comparable à liPhone pendant son mandat.
Ternus, 50 ans, apporte un parcours nettement différent. En tant que vice-président senior de lingénierie matérielle chez Apple, il a supervisé le développement de produits phares, notamment liPhone, le Mac et des appareils plus récents tels que le casque Vision Pro. Ayant passé 25 ans au sein de l'entreprise, il a été étroitement impliqué dans presque toutes les grandes gammes de produits.
Sa nomination laisse entrevoir un changement potentiel de stratégie, Apple devant désormais s'appuyer davantage sur l'innovation matérielle. Ce changement de direction intervient à un moment charnière. Apple a essuyé des critiques pour son retard sur ses rivaux en matière d'IA, alors même que des concurrents comme Google et OpenAI progressent rapidement. L'entreprise s'est déjà tournée vers des partenariats externes pour renforcer ses capacités, notamment en intégrant des outils d'IA avancés dans son écosystème.
Février dernier, Tim Cook avait abordé la pénurie mondiale de mémoire qui empêche l'industrie technologique de dormir. Tim Cook a révélé que la hausse des prix des puces RAM et de stockage avait eu un « impact minimal » sur la marge brute d'Apple au cours du trimestre de décembre. Mais il s'est empressé de tempérer les attentes, soulignant que l'entreprise prévoyait « un impact un peu plus important » au cours du trimestre actuel.
Voici l'annonce d'Apple :
Tim Cook deviendra président exécutif d'Apple, John Ternus deviendra PDG d'Apple
Apple a annoncé que Tim Cook deviendrait président exécutif du conseil d'administration d'Apple et...
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