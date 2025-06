Apple WWDC 2025 : le géant de la technologie renomme ses systèmes d'exploitation. Liste complète des changements pour l'iPhone, l'ordinateur, l'iPad, l'Apple Watch et les autres produits d'Apple



Ce rebranding confirme les spéculations d'un précédent rapport de Bloomberg annonçant qu'Apple allait renommer tous ses systèmes d'exploitation en les identifiant désormais par année au lieu de simplement augmenter le numéro de version. Si Apple a évolué dans de nombreux domaines au fil du temps, il s'agit là d'un des changements les plus importants dans la manière dont ses plateformes logicielles sont nommées et perçues.Les systèmes d'exploitation d'Apple porteront donc désormais le nom d'une année au lieu d'un numéro séquentiel pour chaque version. Selon Craig Federighi, cela permettra d'uniformiser les conventions de dénomination qui prêtaient à confusion, car les principaux systèmes d'exploitation d'Apple pour les téléphones, les montres et autres appareils ont été lancés à des moments différents, ce qui a donné lieu à une multitude de systèmes d'exploitation numérotés différemment pour différents produits.Ainsi, Apple conserve iOS 26 pour les iPhone de cette année et macOS Tahoe 26 pour les ordinateurs. Par ailleurs, visionOS 26, tvOS 26, iPadOS 26 et watchOS 26 sont les noms des autres systèmes d'exploitation.La refonte des systèmes d'exploitation d'Apple s'est concentrée sur un design appelé « Liquid Glass », dans lequel les icônes et les menus sont partiellement transparents, une avancée rendue possible, selon les dirigeants d'Apple, grâce aux puces personnalisées plus puissantes des appareils Apple par rapport à il y a dix ans. Craig Federighi a déclaré que le nouveau design s'étendra aux systèmes d'exploitation des iPhones, des Mac et des autres produits Apple.Pour rappel, Apple a annoncé son nouveau langage de conception Liquid Glass au début du mois de juin 2025. L'entreprise a présenté Liquid Glass comme une nouvelle interface pour iOS et iPadOS qui révolutionne la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur téléphone. Selon Apple, Liquid Glass apportera un design universel sur tous ses principaux systèmes d'exploitation, mettra davantage l'accent sur le contenu et apportera un nouveau niveau de vitalité tout en conservant la familiarité des logiciels de l'entreprise.Apple WWDC 2025Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'Apple crédible ou pertinente ?