Apple publie la mise à jour iOS 18.6 qui apporte des changements aux règles de l'App Store dans l'Union européenne avec une nouvelle interface permettant d'installer des boutiques d'applications alternatives.

En septembre 2024, avec la sortie d’iOS 18, Apple a fait un pas significatif vers l’amélioration de l’expérience de messagerie entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android en intégrant le Rich Communication Services (RCS). Cette mise à jour marquait une avancée majeure dans la communication mobile, en remplaçant les anciens SMS/MMS par une technologie plus moderne et riche en fonctionnalités.En effet, Apple était sous la pression de l'Union européenne (UE) pour ouvrir à ses concurrents les fonctionnalités clés d'iOS et d'iPadOS. Désigné comme « gardien » en vertu de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA), Apple devait se conformer à la législation visant à limiter les pratiques anticoncurrentielles des grandes entreprises du numérique. S'appuyant sur la DMA, la Commission européenne a alors exigé à Apple d'améliorer l'interopérabilité entre l'iPhone et les appareils concurrents, estimant que ces mesures favoriseront l'innovation et profiteront aux consommateurs.Récemment, Apple a publié iOS 18.6 qui apporte un changement de nom majeur : la prochaine version passe à iOS 26. Après la dernière mise à jour d'Apple iOS 18 en mai, Apple a discrètement lancé une mise à jour d'iOS 18.6. Cette mise à jour est également considérée comme la « dernière » mise à jour du cycle iOS 18. À partir de maintenant, Apple adoptera des désignations basées sur l'année, iOS 26 étant prévu pour septembre 2025 afin de refléter son année d'utilisation principale, 2026.En outre, pour les utilisateurs d'iPhone dans l'Union européenne, Apple a remanié l'expérience d'installation d'applications sur le Web afin de se conformer aux nouvelles réglementations de la DMA (Digital Markets Act). Voici ce qui a changé : les premières installations à partir d'un développeur comprennent désormais des fiches d'information détaillées pour obtenir le consentement éclairé et les installations ultérieures provenant du même développeur sont simplifiées et se rapprochent davantage des installations natives de l'App Store. Ces changements s'appliquent uniquement à l'installation d'applications ou de boutiques tierces à partir d'un navigateur web.iOS 18.6 est compatible avec une large gamme d'appareils, y compris les iPhone à partir de 2018, notamment les iPhone Xs, Xs Max, XR et tous les modèles suivants jusqu'à la série iPhone 16, ainsi que les deux générations d'iPhone SE. Mais cela ne durera pas longtemps, car la gamme de compatibilité devrait se réduire avec iOS 26. Apple semble inciter les utilisateurs disposant d'un appareil ancien mais fonctionnel à effectuer la mise à jour vers la nouvelle version. En effet, la prochaine version abandonnera la compatibilité avec les modèles iPhone Xs, Xs Max et XR, et nécessitera au moins un iPhone 11 pour fonctionner correctement.Une chose est révélatrice de la stabilité remarquable atteinte par Apple dans son système d'exploitation : la nature minimale d'iOS 18.6. Sans aucun correctif de sécurité temporaire depuis la version 18.5 en mai, Apple semble inébranlable en termes de sécurité. La dernière mise à jour pèse environ 1,1 Go pour les modèles iPhone Pro Max. La seule correction visible pour l'utilisateur concerne un problème de l'application Photos qui empêchait auparavant le partage de films mémoires, une amélioration mineure mais significative pour les utilisateurs qui partagent régulièrement des compilations de photos.Ce passage à un modèle basé sur l'année est plus qu'un simple changement d'image. Le fait d'associer les numéros de version à l'année de leur sortie permet de clarifier les attentes concernant le cycle de vie des logiciels et la longévité des appareils. En baptisant le prochain modèle « 26 », Apple informe en fait ses utilisateurs du moment où leurs appareils pourraient avoir besoin d'être remplacés.Alors qu'iOS 18 arrive en fin de vie, cette mise à jour sert de passerelle vers le prochain chapitre d'Apple dans le domaine des systèmes d'exploitation mobiles. Si iOS 18.6 n'offre que peu de nouveautés aux utilisateurs avides de fonctionnalités, sa stabilité et sa portée minimale suggèrent que les ressources de développement d'Apple sont entièrement consacrées à la création d'une expérience iOS 26 convaincante pour la fin de l'année.En mars, un rapport avait déjà révélé qu'à partir de cette année 2025, le système d'exploitation d'Apple devrait changer de nom , ce qui signifie que le prochain système d'exploitation de l'iPhone ne s'appellera plus iOS 19, après la sortie précédente d'iOS 18. La raison pour laquelle Apple opterait pour ce changement de nom n'a pas été révélée, mais la société est connue pour avoir bouleversé les choses au fil des ans.Pensez-vous que ces changements sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?